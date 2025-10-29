"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur
Photo: © photonews

Lukas Kwasniok, l'entraîneur de Cologne, s'est exprimé sur sa rencontre avec Vincent Kompany avant le match entre les Geißböcke et le Bayern. Il n'a pas manqué d'éloges à son égard.

Il voudrait être comme lui : "J’aimerais être lui. Il était incroyablement sympathique, il parlait librement de son expérience, c’était comme une formation interne."

"C'est un colosse, un géant, mais avec un cœur incroyablement tendre, c’est l’impression que j’ai eue. Il a insufflé sa propre faim de victoire à une équipe qui était peut-être devenue un peu rassasiée," explique-t-il selon le TZ

Impossible de battre le Bayern ? 

Il le sait, la tâche s'annonce très compliquée pour Cologne face au club de l'ancien Diable Rouge : "En ce moment, battre le Bayern est quasiment impossible."

Le coup d'envoi sera donné ce mercredi soir à 20h45. Après s'être incliné le week-end dernier face à Dortmund, Cologne espère bien jouer des tours aux Bavarois. La magie de la coupe fera-t-elle effet ? Réponse ce soir.

Cologne ne démarre pas si mal sa saison. Après huit matchs de Bundesliga, l'équipe est huitième au classement. Les Geißböcke ont récolté 11 points. Leur bilan est le suivant : trois victoires, deux nuls et une défaite. Du côté du Bayern, le début de saison est évidemment exceptionnel. Après treize matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Vincent Kompany n'ont connu que la victoire. Cette série s’arrêtera très certainement un jour, mais la question est de savoir quand, au vu de la forme de la formation allemande.

