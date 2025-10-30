🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

Avant leur départ pour le Qatar, les U17 belges ont reçu les encouragements de Romelu Lukaku, déterminé à motiver la jeune génération avant le début de la Coupe du monde.

Avant de s’envoler pour le Qatar, les U17 ont reçu une visite très spéciale. Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique, est venu leur adresser quelques mots.

Le buteur de Naples a rappelé à ces jeunes talents ce que signifie porter le maillot national. "Profitez-en, mais ne jouez pas pour vous-mêmes. Jouez avec votre cœur, pour la Belgique", leur a-t-il lancé.

Gagner le mondial U17

Lukaku a insisté sur un mot : la victoire. "Gagnez, gagnez à tout prix. Pour vous, mais aussi pour nous", a-t-il martelé. En rééducation en Belgique, le Diable Rouge a dit qu'il suivra la compétition à distance.

Les U17 débuteront leur Coupe du monde ce lundi face à l’Argentine, un choc d’entrée qui donnera le ton. Ils affronteront ensuite les Fidji et la Tunisie.

Motivés, soudés et portés par le message d’un monument du football belge, les jeunes Diablotins savent ce qu’il leur reste à faire.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
