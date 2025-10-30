Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prêté par Wolfsburg à Sassuolo, Aster Vranckx veut retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière en Italie après plusieurs mois compliqués en Allemagne.

Aster Vranckx veut relancer sa carrière. En manque de temps de jeu à Wolfsburg, le jeune milieu belge a rejoint Sassuolo en prêt jusqu’à la fin de la saison. Un nouveau départ pour celui qui espère enchaîner les minutes.

Le club italien, réputé pour donner leur chance aux jeunes joueurs, pourrait être le cadre idéal pour le voir s’épanouir. Si ses prestations convainquent, Sassuolo dispose d’une option d’achat.

Ce jeudi soir, le club neroverde s’est imposé 2-1 sur le terrain de Cagliari, grâce à des buts de Laurienté et Pinamonti. Vranckx est monté au jeu à un quart d’heure de la fin, confirmant son intégration.

Chaque minute compte pour l’ancien Diable Rouge, qui veut se remettre en confiance après des saisons compliquées en Allemagne. Il a dans un coin de sa tête la coupe du Monde 2026 avec la Belgique.

S’il parvient à convaincre en Italie, ce prêt pourrait devenir une belle histoire. Cette saison, il a disputé 8 matchs de Serie A.