"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

Les Bavarois l'ont fait : ils ont enchaîné une 14e victoire en 14 matchs depuis le début de la saison. Un record dans l'histoire des cinq grands championnats européens. Vincent Kompany a pris la parole après le succès de son équipe.

Les hommes de l'ancien Diable Rouge se déplaçaient à Cologne en Coupe d'Allemagne. Ils ne sont pas tombés dans le piège mis en place par l'équipe adverse, ce qui leur permet de poursuivre leur magnifique série de victoires et surtout de battre le record de l'AC Milan lors de la saison 1992/1993. Mais l'entraîneur belge l’a dit, cela lui importe peu.

Vincent Kompany est satisfait de ses joueurs : "C’était un vrai match de battant, exactement comme un match de coupe peut l’être. Je suis satisfait de la mentalité combative de mes joueurs. Nous sommes revenus après le 1-0 et nous sommes restés dangereux en deuxième mi-temps, en maintenant une haute intensité."

"Cologne s’est toujours battu pour revenir dans le match. Je suis très content. Nous avons aussi eu de grosses occasions en première période. Cologne y a cru, a bien joué les deuxièmes ballons," poursuit-il selon le site web du Bayern.

Il émet cependant une petite critique : "Sur nos phases arrêtées, on a parfois joué trop lentement. Chaque fois que nous avons mis du rythme, nous sommes devenus dangereux. L’important, c’est d’utiliser tout l’effectif, car d’autres joueurs vont encore revenir."





Trois matchs en six jours

"Nous avons maintenant trois matchs en six jours, donc ce sera uniquement de la récupération, les deux prochains matchs seront difficiles, mais nous avons mérité cette confiance," conclut-il. Le Bayern recevra le Bayer Leverkusen ce samedi avant de se déplacer à Paris en Ligue des champions mardi prochain.