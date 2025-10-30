Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

Eden Hazard a intégré ce mercredi le Hall of Fame de la Premier League, une récompense exceptionnelle qui témoigne de sa grande carrière en Angleterre avec Chelsea. Le joueur belge a été interrogé par la compétition sur son style de jeu, et nous avons eu droit à une réponse à la Eden Hazard.

"Mon style de jeu ? M’amuser sur le terrain. Les gens paient leurs tickets pour voir du spectacle. C’est mon travail de leur en donner," explique l'ancien Diable Rouge.

Une seule chose comptait pour lui quand il était sur le terrain : divertir le plus possible à travers son jeu. "Il en va de même pour les matchs à l’extérieur : je ne joue pas pour ton équipe, mais je vais essayer de te transmettre du bonheur."

Selon lui, le football actuel est trop sérieux : "C’était ça, ma façon de jouer au foot. Tu me connais, sur le terrain j’ai besoin de liberté. Aujourd’hui, le football manque parfois un peu de fun."

Je veux que la nouvelle génération m’écoute

Il veut faire passer le message : "Je veux que la nouvelle génération m’écoute : donnez-moi du fun s’il vous plaît." Un style de jeu qu’Eden Hazard avait bien à lui et une mentalité qui en faisait un joueur différent des autres. Un joueur unique comme peu ont existé.





"Est-ce que je me serais vu jouer au foot de n’importe quelle autre façon ? Non," affirme-t-il ensuite. Eden Hazard voyait le foot comme un jeu. Il était loin d'une mentalité à la Cristiano Ronaldo, par exemple, qui lui s’entraînait énormément. Simple, humble et bon vivant, Eden Hazard est entré dans le cœur de millions de personnes à travers ses performances sur les terrains de football.