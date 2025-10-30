"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

Auteur d'une mauvaise prestation face à l'OGC Nice ce mercredi, Arnaud Bodart est sous le feu des critiques à Lille. Son entraîneur, Bruno Genesio, a défendu son joueur après la rencontre.

Le Diable Rouge était titulaire en raison de l’absence du gardien turc, Berke Özer, malade. Cette rencontre était donc l’occasion pour le portier belge de se montrer dans le bon sens du terme. Mais malheureusement pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est rendu coupable d’un penalty et a été fautif sur le but du 2-0 de l'OGC Nice en fin de match.

Résultat des courses, les Lillois se sont inclinés 2-0. Deux buts évitables, où Arnaud Bodart a été en faute. Autant vous dire que la presse française n'a pas été tendre ce matin. L'Équipe souligne notamment qu'il a "plombé le LOSC avec une sortie totalement ratée", sans oublier de mentionner qu'il est à l’erreur du second but niçois : "un dégagement raté puis une intervention où il laisse l'angle de tir à Jansson". Le média lui a attribué la note très sévère de 1 sur 10 !

Il n'y a pas un seul responsable de la défaite

Bruno Genesio ne veut pas remettre toute la faute sur son joueur : "Je n'aime pas commenter les performances individuelles. On gagne ensemble, on perd ensemble."

"Arnaud sait ce que l'on pense de lui. C'est comme ça. Ça fait partie des choses qu'on vit dans une saison. Malgré ce premier but, on avait la place pour revenir au score."





Il n'accable pas l'international belge : "Il n'y a pas un seul responsable de la défaite de ce mercredi soir. On l'est tous." Cette défaite permet à l'OGC Nice de remonter à hauteur du LOSC au classement.