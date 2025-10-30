Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

En fin de match contre Angers, Bilal Nadir, ailier de l'Olympique de Marseille, s'est effondré. Il a été pris en charge sur place avant d'être transporté à l'hôpital.

Bilal Nadir est entré en jeu à la 76e minute. Dix minutes plus tard, il s’est effondré près de la ligne de touche. Les joueurs des deux équipes ont immédiatement réagi et appelé le staff médical. Nadir a été évacué sur civière. Selon plusieurs témoins, il bougeait légèrement les jambes et a fait quelques gestes en direction du public.

L’Olympique de Marseille a indiqué que le joueur avait été emmené à l’hôpital pour passer des examens.

Réaction de l’entraîneur Roberto De Zerbi

L’entraîneur Roberto De Zerbi a donné une brève mise à jour médicale à "Het Laatste Nieuws" après la rencontre : "Il était conscient lorsqu’il a quitté le stade pour passer des tests et des contrôles supplémentaires. Mais nous sommes tous très inquiets et espérons que ce n’est rien de grave." Le club attend les résultats des examens avant de faire d’autres déclarations.

Arthur Vermeeren, coéquipier de Nadir, était sur le terrain au moment des faits. Le joueur belge, qui a disputé l’intégralité du match, était très touché par la scène.

État actuel et suite des événements

Nadir reste pour le moment sous observation à l’hôpital. L’Olympique de Marseille n’a pas communiqué plus de détails sur son état.