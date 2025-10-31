"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

Resté à Saint-Etienne cet été, Lucas Stassin devrait encore jouir d'un grand intérêt durant le mercato hivernal. Le Paris FC, qui avait conclu un accord personnel avec lui, serait prêt à réactiver la piste.

De nombreux clubs ont été cités pour accueillir Lucas Stassin cet été, après la descente de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2. Cependant, les Verts voulaient conserver un noyau capable de remonter immédiatement et ont tout fait pour garder l'attaquant belge.

Malgré ses envies d'ailleurs, l'international espoirs est donc resté au Stade Geoffroy-Guichard. Malgré ses quatre buts et deux passes décisives en onze matchs de championnat, l'ASSE est cependant deuxième du classement, à quatre points de l'ESTAC Troyes.

L'avant-centre de 20 ans voit évidemment plus loin. Il rêve de participer à la Coupe du monde 2026, est proche d'une sélection dans le groupe de Rudi Garcia, mais aurait besoin de faire ses preuves contre des adversaires plus solides, dans un championnat plus reconnu.

Le Paris FC prêt à réactiver la piste Lucas Stassin

Il ne l'a d'ailleurs jamais caché. "Si j'arrive à effectuer un potentiel transfert hivernal et que je fais mes preuves, j'ai encore espoir d'y être", a-t-il encore déclaré avant la trêve internationale d'octobre, où il n'a pas été retenu par Rudi Garcia malgré la petite pénurie d'attaquants, au micro de RTL Sports.

Lucas Stassin n'a pas encore abandonné l'idée de quitter Saint-Étienne avant la fin de la saison, et les clubs intéressés n'ont pas non plus renoncé. Selon les informations de Foot Mercato, en France, le Paris FC est encore à la recherche d'un attaquant de pointe et serait prêt à réactiver la piste Lucas Stassin durant l'hiver.

En été, le deuxième club de la capitale française, avec la richissime famille Arnault et Red Bull comme actionnaires, a déboursé près de 50 millions d'euros sur le mercato, mais ne pointe qu'à la douzième place du championnat. "Un numéro 9 d'envergure" et "un milieu de terrain expérimenté" sont recherchés, et Lucas Stassin apparaît en haut de la liste. Saint-Étienne avait refusé 26 M€, plus 3 M€ de bonus, malgré un accord personnel entre le PFC et Stassin, et ne demandera pas moins. Le club parisien devra donc augmenter son offre.

