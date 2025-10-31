Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste
Photo: © photonews
Deviens fan de KSC Lokeren! 18

À Lokeren-Temse, on reste remarquablement calme malgré la peine de prison que risque Radja Nainggolan. Le club fait clairement le choix de la confiance envers son joueur.

Accusé de blanchiment d’argent et d'appartenance à une organisation criminelle, Radja Nainggolan risque jusqu'à cinq ans de prison. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le président du KSC Lokeren, Hans Van Duysen, s'est exprimé sur la situation et a maintenu son soutien envers l'ancien Diable Rouge.

"Radja n’a pas encore été inculpé, encore moins condamné. Dans un État de droit, le principe est que toute personne est innocente jusqu’à preuve du contraire. Il a droit à un procès équitable. Nous ne nous basons pas sur des rumeurs ou des spéculations."

Les accusations ne sont pas nouvelles

Hans Van Duysen insiste sur le fait que le sportif prime actuellement pour lui. "Nous prenons acte de l’information et suivons le dossier de près. Mais pour le moment, cela n’a pas d’incidence sur ses activités footballistiques. Radja reste simplement membre du groupe de joueurs et s’entraîne comme toujours avec un engagement total."

La direction de Lokeren ne considère d’ailleurs pas cette information comme une surprise. "Il n’y a rien de nouveau sous le soleil pour nous", affirme Van Duysen. "Radja a déjà été arrêté par le passé, totalement à l’improviste, et a passé une journée en cellule. Il a ensuite été immédiatement libéré. Cela en dit déjà long."

Nainggolan se comporte de manière exemplaire à Lokeren

Pour autant, le club reste réaliste. "La démarche du parquet ne me surprend pas", poursuit Van Duysen. "Ils ne prennent pas ce genre de mesures à la légère, mais en même temps, nous devons avoir confiance dans la justice. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives."

Ainsi, le club reste derrière son milieu expérimenté, malgré le contexte houleux. "Radja a un passé, nous le savons tous", assure Van Duysen. "Mais au sein de notre club, il se comporte de manière exemplaire. Nous n’allons pas le lâcher sur la base de faits non prouvés", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

Plus de news

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00
Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

20:23
La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

20:00
Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins Interview

Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins

19:30
1
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

18:00
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

17:30
1
🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

17:00
Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

16:30
Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 20:00 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 01/11 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/11 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 01/11 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 01/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Beerschot Beerschot 02/11 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved