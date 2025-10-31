Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

À Lokeren-Temse, on reste remarquablement calme malgré la peine de prison que risque Radja Nainggolan. Le club fait clairement le choix de la confiance envers son joueur.

Accusé de blanchiment d’argent et d'appartenance à une organisation criminelle, Radja Nainggolan risque jusqu'à cinq ans de prison. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le président du KSC Lokeren, Hans Van Duysen, s'est exprimé sur la situation et a maintenu son soutien envers l'ancien Diable Rouge.

"Radja n’a pas encore été inculpé, encore moins condamné. Dans un État de droit, le principe est que toute personne est innocente jusqu’à preuve du contraire. Il a droit à un procès équitable. Nous ne nous basons pas sur des rumeurs ou des spéculations."

Les accusations ne sont pas nouvelles

Hans Van Duysen insiste sur le fait que le sportif prime actuellement pour lui. "Nous prenons acte de l’information et suivons le dossier de près. Mais pour le moment, cela n’a pas d’incidence sur ses activités footballistiques. Radja reste simplement membre du groupe de joueurs et s’entraîne comme toujours avec un engagement total."

La direction de Lokeren ne considère d’ailleurs pas cette information comme une surprise. "Il n’y a rien de nouveau sous le soleil pour nous", affirme Van Duysen. "Radja a déjà été arrêté par le passé, totalement à l’improviste, et a passé une journée en cellule. Il a ensuite été immédiatement libéré. Cela en dit déjà long."





Nainggolan se comporte de manière exemplaire à Lokeren

Pour autant, le club reste réaliste. "La démarche du parquet ne me surprend pas", poursuit Van Duysen. "Ils ne prennent pas ce genre de mesures à la légère, mais en même temps, nous devons avoir confiance dans la justice. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives."

Ainsi, le club reste derrière son milieu expérimenté, malgré le contexte houleux. "Radja a un passé, nous le savons tous", assure Van Duysen. "Mais au sein de notre club, il se comporte de manière exemplaire. Nous n’allons pas le lâcher sur la base de faits non prouvés", conclut-il.