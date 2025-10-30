Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

L'ancien Diable Rouge Radja Nainggolan est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour suspicion de blanchiment d'argent. Il risque jusqu'à cinq ans de prison.

Au début de l’année, la police avait perquisitionné la maison de Radja Nainggolan à Anvers. Son véhicule avait été saisi. Le joueur de KSC Lokeren-Temse avait passé une nuit en détention avant d’être officiellement inculpé pour blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Le parquet a confirmé que le dossier était prêt à être transmis à la justice, même si la décision de la chambre du conseil a été reportée en raison de nouvelles demandes d’enquête.

Nainggolan avait nié toute implication de trafic de drogue. Plus tard, il a reconnu avoir emprunté plus de 100 000 euros à Nasr-Eddine Sekkaki, un homme condamné plus de trente fois. "J’ai tout remboursé", aurait-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

Transactions d’argent et déclarations sous pression

D’après l’enquête, entre septembre 2023 et mars 2024, Nainggolan aurait reçu plusieurs sommes d’argent de Sekkaki, dont 30 000 euros en liquide. Les avocats du joueur affirment qu’il n’a fait qu’aider des amis. "Radja a un grand cœur et aime soutenir les gens qui traversent une période difficile", ont-ils expliqué.

Lors de nouveaux interrogatoires, l’ancien Diable rouge a reconnu avoir eu besoin d’argent après le gel de ses comptes à la suite de son divorce. Une partie de sa fortune serait bloquée dans l’immobilier. Sekkaki est soupçonné de blanchiment, de trafic de drogue et d’association criminelle.

Témoignages contradictoires et tensions entre avocats

Lors d’une audience à huis clos, l’avocat de Sekkaki a qualifié le footballeur de menteur, affirmant que c’est lui, Nainggolan, qui avait emprunté de l’argent, et non l’inverse. La défense a alors demandé un nouvel interrogatoire des deux hommes. Dans une conversation téléphonique interceptée entre Sekkaki et un autre suspect, la mention de "dix kilos" a entraîné l’ouverture d’une enquête complémentaire.

Selon le parquet, Sekkaki n’est plus soupçonné d’implication directe dans le transport de drogue, mais il est poursuivi pour blanchiment d’argent et association criminelle. Nainggolan attend la suite de la procédure. Son avocat, Omar Souidi, préfère pour l’instant ne faire aucun commentaire.