🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union
Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise a ouvert le score de manière insolite contre Zulte Waregem. L'arbitre a donné un "assist" aux Bruxellois.
Zulte Waregem affrontait l’Union Saint-Gilloise samedi après-midi. Après une première mi-temps animée, les visiteurs menaient 0-2 à la pause...
Sur ce but, personne n’en croyait ses yeux. Zulte Waregem avait le ballon et une passe était destinée à Erenbjerg. Mais l’arbitre, Lothar D’Hondt, a involontairement touché la balle, la déviant… entre les jambes du défenseur.
Un vrai tournant. L’Union a profité de l’action et a marqué le 0-1 moins de cinq secondes plus tard. Côté Zulte, les joueurs se sont immédiatement tournés vers l’arbitre pour protester, mais D’Hondt est resté impassible et a averti Nnandi d’un carton jaune pour contestation.
😬 | Zulte Waregem speelt de bal kwijt na een ongelukkige tussenkomst van de scheidsrechter. Union SG scoort meteen op de counter. 🤷♂️💢 #ZWAUSG
Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/PEPYWDL4qX— DAZN België (@DAZN_BENL) November 1, 2025Lire aussi… Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent›
Selon les règles, le ballon est considéré comme hors jeu dès qu’il touche un arbitre et qu’une équipe en tire un avantage, qu’un but est marqué directement ou que la possession change.
Ce but n’aurait jamais dû être validé. La seule excuse possible pour l’arbitre Lothar D’Hondt serait qu’il n’ait pas remarqué avoir touché le ballon. La VAR aurait dû intervenir.
Ref met de bijna assist 😂— Kaasman 🧀 (@VdMika) November 1, 2025
Wat een klote arbitrage hebben wij toch #ZWAUSG
Moet de VAR nu kijken of D'Hondt de bal effectief geraakt heeft? Waarom volgt de scheidsrechter hier de regels niet? #zwausg— Maarten (@LappieM) November 1, 2025
