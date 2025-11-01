🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise a ouvert le score de manière insolite contre Zulte Waregem. L'arbitre a donné un "assist" aux Bruxellois.

Zulte Waregem affrontait l’Union Saint-Gilloise samedi après-midi. Après une première mi-temps animée, les visiteurs menaient 0-2 à la pause...

Sur ce but, personne n’en croyait ses yeux. Zulte Waregem avait le ballon et une passe était destinée à Erenbjerg. Mais l’arbitre, Lothar D’Hondt, a involontairement touché la balle, la déviant… entre les jambes du défenseur.

Un vrai tournant. L’Union a profité de l’action et a marqué le 0-1 moins de cinq secondes plus tard. Côté Zulte, les joueurs se sont immédiatement tournés vers l’arbitre pour protester, mais D’Hondt est resté impassible et a averti Nnandi d’un carton jaune pour contestation.

Selon les règles, le ballon est considéré comme hors jeu dès qu’il touche un arbitre et qu’une équipe en tire un avantage, qu’un but est marqué directement ou que la possession change.

Ce but n’aurait jamais dû être validé. La seule excuse possible pour l’arbitre Lothar D’Hondt serait qu’il n’ait pas remarqué avoir touché le ballon. La VAR aurait dû intervenir.

