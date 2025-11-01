"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

Le KRC Genk se déplacera à Westerlo sans ses fidèles supporters. La fédération OSV a décidé de boycotter le match pour protester contre les restrictions imposées aux fans.

La fédération des supporters belges s’inquiète d’un problème qui prend de l’ampleur dans le foot belge. Les supporters adverses ont de plus en plus de mal à accéder aux stades.

Il y a aussi une autre limite. Seulement douze bus sont autorisés alors que l’OSV, la fédération des supporters de Genk, compte 29 clubs. "C’est impossible de transporter tout le monde", explique son président Rudy Claessens. "Et selon certains, les travaux du stade n’ont même pas commencé."

Pour l’OSV, le problème dépasse largement ce déplacement. "À Charleroi, c’était pareil : le parc visiteurs n’a pas changé, mais le nombre de fans autorisés a baissé", déplore Claessens. "Peu à peu, les visiteurs disparaissent des tribunes. Il est temps d’envoyer un message."

La Pro League comprend, mais évoque une situation complexe

L’OSV a interpellé Belgian Supporters, la fédération nationale des associations de fans et participe à la rédaction d’une lettre ouverte à la Pro League. Claessens demande des règles plus claires : "On veut un nombre minimum de places réservé aux visiteurs. Aujourd’hui, c’est trop arbitraire. Et si Westerlo décidait l’an prochain de n’en proposer que 300 ?"

La Pro League comprend la frustration des supporters, tout en soulignant la complexité du dossier. "L’interaction entre les fans locaux et visiteurs est essentielle pour l’ambiance", précise-t-elle. "Ce sont souvent les autorités locales qui fixent le nombre de places en fonction des risques."