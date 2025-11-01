L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

La douzième journée de Challenger Pro League se poursuivait ce soir avec trois rencontres au programme. Soulignons notamment le partage entre l'Olympic Charleroi et le RFC Liège.

Un jour après le choc wallon entre le Standard et le Sporting Charleroi, parallèlement à la rencontre entre les U23 de ces deux équipes en D1 ACFF, l'Olympic Charleroi et le RFC Liège nous ont valu un troisième affrontement entre le Pays Noir et la Principauté en 24 heures.

Le début de match a souri au RFC Liège : après moins d'un quart d'heure, Dario Sarmiento ouvrait le score à la Neuville. Mais les Dogues n'ont pas baissé pavillon et ont poussé pour revenir. Ils en ont été récompensés par l'égalisation acrobatique de Luca Florică avant la mi-temps.

L'Olympic a ensuite bien repris la deuxième mi-temps mais s'est fait surprendre en contre. Pas de but à déplorer, mais bien l'exclusion de Kevin Kis pour sa faute comme dernier homme. En supériorité numérique, le RFC Liège a repris l'initiative, sans parvenir à arracher la victoire. 1-1, score final : les hommes de Gaëtan Englebert doivent se contenter d'un partage face à leur adversaire carolo de la semaine. Les Sang et Marine conservent toutefois leur quatrième place. De son côté, l'Olympic décroche son troisième point de la saison.

Le RWDM frustré

Battu à Rocourt 4-3 le weekend dernier, le RWDM Brussels voulait retrouver le sourire. Les Molenbeekois ont parfaitement commencé contre les U23 de Genk, ouvrant le score après trois minutes via Pjotr Kestens, bien servi par Tibo Persyn. Mais la suite de la rencontre s'est montrée équilibrée. A force de ne pas faire le break, le RWDM s'exposait à un retour des visiteurs. Celui-ci est survenu dans le temps additionnel. Les jeunes Limbourgeois repartent de toute justesse du Stade Machtens avec le point du partage, le RWDM conclut sa semaine frustrante par une nouvelle déception.

Match sans histoire en revanche pour Beveren. Le leader s'est remis de sa défaite en Coupe contre le Standard en s'imposant 2-1 contre le Club NXT. Jearl Margaritha a monté la voie à suivre d'une magnifique frappe après six minutes, Jannes Van Hecke l'a imité en début de seconde mi-temps. La réduction du score des U23 du Club de Bruges sur penalty dans le temps additionnel n'y change rien : avec son bilan de 34 sur 36, Beveren continue de faire la loi en D1B.