Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Lierse et Lommel ont offert un match spectaculaire en Challenger Pro League. Un 4-4 fou, marqué par des buts en fin de match et deux contre-son-camp du capitaine Pietro Perdichizzi.

Vendredi soir, Lierse et Lommel se sont livrés un combat en Challenger Pro League. Le match s’est terminé sur le score de 4-4, une fin de rencontre complètement dingue. Dans les dernières minutes, les deux équipes ont marqué.

Lierse a mené trois fois au score, mais a été rattrapé à chaque fois. Lommel a profité de deux buts contre leur camp pour égaliser. Les visiteurs ont ensuite pris l’avantage 3-4, avant qu’Adinany n’arrache le nul de la tête dans les dernières minutes.

Le capitaine de Lierse marque deux fois contre son camp

"C’est un sentiment très mitigé", a confié Pietro Perdichizzi dans Het Nieuwsblad. "Quand tu marques trois fois à domicile, tu dois gagner, c’est aussi simple que ça. On a eu de la malchance ce soir."

Le défenseur était à l’origine des deux buts contre son camp. "Ces deux CSC, c’est impensable. Si on rejoue dix fois les mêmes actions, jamais ça ne rentre. Finalement, on peut être contents d’avoir égalisé à la fin."

Perdichizzi veut retenir le positif. "L’équipe a de la qualité pour continuer à prendre des points. Une défaite aurait été injuste et difficile à encaisser. On méritait mieux."