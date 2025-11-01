Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arsenal s'est imposé 0-2 sur la pelouse de Burnley. Leandro Trossard a participé à la fête avec sa passe décisive pour Declan Rice.

Sous un vent froid, les hommes de Mikel Arteta ont livré une prestation solide, pleine de maîtrise et d’efficacité. Face au promu Burnley, Arsenal a su imposer son tempo et s’est imposé 0-2.

Arsenal a déroulé son football, souvent moqué sur les réseaux sociaux comme le "Haram Ball". Leandro Trossard était titulaire sur l’aile gauche. C’est lui qui a servi Declan Rice pour le deuxième but

Avec 25 points en dix rencontres, les Gunners avancent plus vite que leurs concurrents. Manchester City et Liverpool ont du mal cette saison en Premier League. Les Citizens comptent neuf points de retard et les Reds en accusent dix.

Plus de vingt ans après les Invincibles (2003-2004), le rêve d’un nouveau titre reprend vie. Et si c’était enfin la saison de la délivrance pour Arsenal ? En tout cas, les Gunners sont sur la bonne voie.

En Ligue des champions aussi, ils n’ont perdu aucune rencontre : neuf points sur neuf possibles.