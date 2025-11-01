Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

Sunderland veut encore recruter à Bruges. Le club anglais s'intéresse cette fois à Jorne Spileers, le défenseur belge de 20 ans du Club de Bruges.

Sunderland a réussi un bon coup avec Chemsdine Talbi, acheté 20 millions d’euros à Bruges. Jorne Spileers, formé au club, a lui aussi progressé et joué avec les Espoirs belges. Cette saison, il a pris part à 17 matchs et marqué un but.

Ces dernières années, sa progression a été ralentie par l’émergence de Joel Ordoñez. Mais Spileers est sur la bonne voie. Sa maturité et sa maîtrise du ballon en font une option intéressante pour les clubs qui misent sur de jeunes défenseurs polyvalents.

Bruges en position de force

Sunderland serait prêt à faire un effort pour s’attacher ses services. Le club anglais a vu deux anciens joueurs de Pro League, Talbi et Sadiki, devenir titulaires et veut continuer sur cette lancée.

Mais Bruges est dans une position confortable. Spileers a prolongé son contrat cet été jusqu’en 2028, ce qui signifie qu’un transfert coûterait cher. Sa valeur marchande est estimée à environ 3,5 millions d’euros par Transfermarkt.





Outre Sunderland, le Borussia Mönchengladbach suit aussi le jeune belge. Le Club de Bruges sera sans doute un club à suivre pendant le prochain mercato d’hiver.