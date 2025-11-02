13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !
Photo: © photonews
Sans club depuis la mi-avril et la fin de phase classique manquée du RWDM, Yannick Ferrera s'était offert un beau défi en rejoignant Zamalek, géant du continent africain, cet été. L'aventure est déjà terminée, après 13 petits matchs.

Après la fin de la phase classique qui a privé le RWDM d’un retour en Jupiler Pro League, Yannick Ferrera est resté quelques mois sans club avant de rejoindre Zamalek, en Égypte.

Vainqueur à 14 reprises du championnat local et à cinq reprises de la Ligue des Champions africaine, le géant du continent a misé sur l’entraîneur belge pour remettre le club au sommet du football continental.

Yannick Ferrera viré de Zamalek après 13 matchs

Un défi ambitieux pour Yannick Ferrera, dans un club à la réputation internationale. Une aventure qui aurait pu marquer sa carrière, mais qui n’a finalement duré que treize matchs. En effet, le club égyptien a annoncé le licenciement de l’entraîneur belge ce week-end dans un communiqué.

"Le conseil d'administration du Zamalek Club, dirigé par Hussein Labib en collaboration avec John Edward, le directeur sportif du club, a décidé de nommer Ahmed Abdel Raouf entraîneur de l'équipe première du club. Ceci fait suite à un message de remerciement adressé au Belge Yannick Ferrera, ancien directeur technique de l’équipe."

Quatrième du championnat d’Égypte, Yannick Ferrera a été limogé juste avant la rencontre opposant Zamalek à El Geish, ce dimanche. Il restait sur un bilan de quatre matchs sans victoire.

El Zamalek
Yannick Ferrera

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
