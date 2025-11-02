Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio a offert une passe décisive lors de la victoire 3-0 de Benfica contre Vitoria. Le Diable Rouge est sur un petit nuage dans son nouveau club.

Dodi Lukebakio a retrouvé de la confiance à Lisbonne. En rejoignant Benfica cet été, le Diable Rouge a franchi une étape importante dans sa carrière. Après deux saisons en Espagne, il s’épanouit sous la direction de José Mourinho.

Depuis le début du championnat, Lukebakio enchaîne les bonnes performances. En cinq matchs, il a délivré quatre passes décisives. Samedi soir, contre le Vitoria, il a brillé avec une passe pour le premier but de la rencontre. Benfica s’est imposé 3-0 et le Belge a été élu homme du match.

Sous Mourinho, il joue avec plus de calme et d’efficacité. Ses choix sont justes, ses passes précises. Il s’impose comme un joueur essentiel et s’il garde ce niveau, il pourrait devenir l’un des meilleurs de l’équipe.

Grosse concurrence sur le côté droit

Avec les Diables Rouges, la concurrence est rude sur le côté droit. Doku, Bakayoko, Fofana, Saelemaekers et De Ketelaere se battent tous pour une place. Lukebakio est obligé de performer s’il veut garder sa place.

Benfica est troisième du classement avec 24 points, juste derrière le Sporting de Zeno Debast, leader avec 25 points.