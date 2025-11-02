Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Lucas Mbamba, la frère de Noah, était titulaire pour la première fois de sa carrière avec l'équipe première de Westerlo, contre Genk. L'arrière droit, formé à Genk et Bruges, a passé ensuite une partie de sa formation au LOSC, avant de revenir en Belgique chez les Campinois.

En parcourant la feuille de match de la rencontre entre Westerlo et Genk, un nom attire immédiatement l’attention : Mbamba. Et pour cause : Lucas, le petit frère de Noah, fait ses débuts en Jupiler Pro League.

L’arrière droit de 19 ans, un an et demi plus jeune que son grand frère, a rejoint Westerlo cette saison. Formé principalement au Racing Genk et au Club de Bruges, il avait quitté la Belgique en 2022 pour tenter sa chance à Lille.

Un nouveau duel entre frères en Pro League ?

Déjà apparu à plusieurs reprises sur le banc cette saison, Lucas Mbamba était titularisé pour la première fois de sa carrière en Jupiler Pro League. Une prestation solide, qui l’a même vu se reconvertir en ailier en seconde période pour tenter de relancer Westerlo, manquant de peu une belle occasion à la 50e minute.

S’il parvient à s’imposer durablement dans l’effectif campinois, Lucas pourrait bientôt croiser la route de son grand frère Noah, aujourd’hui à Dender.





Ce dernier, passé lui aussi par le Club de Bruges avant de rejoindre successivement le Bayer Leverkusen puis la Fortuna Düsseldorf, a posé ses valises à Dender la saison dernière. Un duel fraternel pourrait donc avoir lieu le 29 novembre prochain.