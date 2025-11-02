"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

Après une nouvelle défaite à domicile contre Preston, Will Still est plus que jamais sur la corde raide à Southampton. Son équipe n'occupe que la 21e place en Championship, malgré un mercato à 56 millions d'euros.

Will Still semble déjà proche de la fin de son aventure à Southampton. Malgré un contrat signé cet été jusqu’en 2028, après son départ assez soudain de Lens, le coach belge risque de payer un bilan catastrophique en Championship et une deuxième série de cinq matchs sans victoire cette saison.

Malgré un mercato à plus de 50 millions d’euros, Southampton n’occupe que la 21e place sur 24 après treize journées, avec 12 points sur 39 possibles. Ce week-end, les Saints ont été battus à domicile par Preston, 0-2.

"Je pense qu'aujourd'hui, le travail acharné a primé sur le talent, tout simplement. Jouer à l'extérieur et perdre 0-2 en contre-attaque en fin de match… On a l'air naïfs, on a l'air faibles dans les moments décisifs. C'est ce que le Championship vous apprend", a-t-il déclaré, résigné, au micro de BBC Radio Solent après la rencontre, avant d'assurer qu'il se battrait jusqu'au bout.

Will Still sur la corde raide à Southampton

L'effet Will Still ne semble pas prendre au St Mary's Stadium, et Southampton pointe déjà à dix longueurs du top 6, son objectif minimal pour atteindre les play-offs de promotion.

Après moins de vingt matchs seulement, sa première expérience en Angleterre depuis plus de dix ans, commencée avec Preston, pourrait donc s'achever bien plus tôt que prévu.