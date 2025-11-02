"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

Vincent Kompany voit la vie en rose. Sur le terrain, son équipe roule sur la concurrence. Et sur le plan financier, le Bayern Munich affiche des chiffres records.

Vincent Kompany et son équipe enchaînent les succès cette saison. Le Bayern Munich, une grande puissance européenne en quête de renouveau, est devenu sous sa houlette une véritable machine de guerre. Quinze victoires consécutives pour l’équipe bavaroise, et en Bundesliga, un bilan parfait de 27 points sur 27 après neuf journées.

Sportivement, il est difficile de trouver à redire aux performances actuelles, et sur le plan financier, les nouvelles sont également excellentes. Souvent, ces deux aspects vont de pair, et le Bayern le démontre une fois de plus.

Le Bayern affiche des chiffres financiers impressionnants

Lors de l’assemblée générale annuelle du club, le CEO Jan-Christian Dreesen a annoncé un chiffre d’affaires record de près d’un milliard d’euros, avec un bénéfice net supérieur à 27 millions d’euros. "Malgré des périodes turbulentes et un marché des transferts à des niveaux jamais vus, nous avons une nouvelle fois enregistré un chiffre d’affaires record et des bénéfices solides", a déclaré un Dreesen visiblement fier.

Si les résultats sportifs ne suffisaient pas à démontrer la puissance du club, les chiffres financiers viennent renforcer encore l’impression. "Cela montre la force extraordinaire de notre club. Nous ne sommes pas imprévisibles, le Bayern est stable. Nous ne dépensons jamais plus que ce que nous gagnons." .





Leverkusen n'a pas fait le poids

Samedi, le Bayern a facilement battu le Bayer Leverkusen à domicile 3-0, sans aligner son onze type. Dans les médias allemands, la course au titre semble déjà quasiment réglée. "Si même le plus sérieux rival de ces dernières années ne peut pas battre la deuxième équipe de Bayern, il n’y a plus besoin de jouer pour le championnat", écrit Der Spiegel.