"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Kompany voit la vie en rose. Sur le terrain, son équipe roule sur la concurrence. Et sur le plan financier, le Bayern Munich affiche des chiffres records.

Vincent Kompany et son équipe enchaînent les succès cette saison. Le Bayern Munich, une grande puissance européenne en quête de renouveau, est devenu sous sa houlette une véritable machine de guerre. Quinze victoires consécutives pour l’équipe bavaroise, et en Bundesliga, un bilan parfait de 27 points sur 27 après neuf journées.

Sportivement, il est difficile de trouver à redire aux performances actuelles, et sur le plan financier, les nouvelles sont également excellentes. Souvent, ces deux aspects vont de pair, et le Bayern le démontre une fois de plus. 

Le Bayern affiche des chiffres financiers impressionnants

Lors de l’assemblée générale annuelle du club, le CEO Jan-Christian Dreesen a annoncé un chiffre d’affaires record de près d’un milliard d’euros, avec un bénéfice net supérieur à 27 millions d’euros. "Malgré des périodes turbulentes et un marché des transferts à des niveaux jamais vus, nous avons une nouvelle fois enregistré un chiffre d’affaires record et des bénéfices solides", a déclaré un Dreesen visiblement fier.

Si les résultats sportifs ne suffisaient pas à démontrer la puissance du club, les chiffres financiers viennent renforcer encore l’impression. "Cela montre la force extraordinaire de notre club. Nous ne sommes pas imprévisibles, le Bayern est stable. Nous ne dépensons jamais plus que ce que nous gagnons." .

Leverkusen n'a pas fait le poids

Samedi, le Bayern a facilement battu le Bayer Leverkusen à domicile 3-0, sans aligner son onze type. Dans les médias allemands, la course au titre semble déjà quasiment réglée. "Si même le plus sérieux rival de ces dernières années ne peut pas battre la deuxième équipe de Bayern, il n’y a plus besoin de jouer pour le championnat", écrit Der Spiegel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Bayer Leverkusen
Vincent Kompany

Plus de news

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

18:00
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

15:25
Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45
Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

12:30
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
1
L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

12:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
4
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 9
FC Augsburg FC Augsburg 0-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Union Berlin Union Berlin 0-0 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-4 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Bayern Munich Bayern Munich 3-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-1 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 2-3 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved