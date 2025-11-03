Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

La Coupe du monde U17 débute ce lundi. Dans l'après-midi, la Belgique affrontera l'Argentine pour son premier match de poule. Voici comment suivre la rencontre.

C’est le grand jour pour notre équipe nationale U17, qui est bien arrivée au Qatar et qui va entamer sa Coupe du monde ce lundi. Les Diablotins affronteront l’Argentine à 15h45.

Une première rencontre importante pour Bob Browaeys et ses joueurs, face à l’un des favoris du groupe. Si les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant, bien débuter la compétition serait un atout considérable.

Où regarder la Belgique à la Coupe du monde U17 ?

La Belgique fait en effet partie des équipes les plus prometteuses du tournoi, avec le plus grand nombre de joueurs ayant déjà fait leurs débuts dans le monde professionnel : une dizaine.

Pour suivre les matchs de notre équipe nationale, rendez-vous sur RTBF Auvio dans le sud du pays, et sur Sporza en Flandres.

Si vous souhaitez regarder les autres rencontres, l’ensemble de la compétition est diffusé gratuitement sur le site de la FIFA, offrant ainsi l’occasion de découvrir les premiers pas des meilleurs joueurs de demain.