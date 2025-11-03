Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Domenico Tedesco signe une nouvelle victoire importante avec le Fenerbahçe, cette fois contre Besiktas. Le club stambouliote grimpe à la deuxième place du championnat turc.

Comme avec les Diables Rouges, où il avait enchaîné des victoires en Suède et en Allemagne, Domenico Tedesco connaît des débuts rêvés au Fenerbahçe.

Après onze rencontres, le club stambouliote n’a subi qu’une seule défaite, en Europa League, et compte cinq victoires ainsi que trois matchs nuls en huit rencontres de championnat.

Domenico Tedesco a réussi ses débuts en Turquie

Ce dimanche, le Fenerbahçe a remporté le duel au sommet sur la pelouse de Besiktas : 2-3. Les locaux menaient pourtant 2-0 après 22 minutes, mais une expulsion peu avant la demi-heure a complètement rebattu les cartes.

Grâce à ce succès, le Fenerbahçe reprend la deuxième place du championnat à Trabzonspor et revient à quatre points du leader, Galatasaray, qui n’a pas su s’imposer contre le club de Trabzon malgré le soutien d’un certain Dries Mertens.

"Domenico Tedesco a remporté les matchs importants contre Trabzonspor (1-0), Nice (2-1), Stuttgart (1-0) et Besiktas (3-2). Après José Mourinho, ce réflexe oublié de gagner les grands matchs refait surface", écrit Celal Umut Eren, journaliste turc spécialisé dans le Fenerbahçe pour le média Milliyet. Des débuts réussis pour le Germano-Italien.

