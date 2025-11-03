La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois
Photo: © photonews
Loïs Openda n'a pas encore marqué le moindre but depuis son arrivée à la Juventus, et n'a plus trouvé le chemin des filets toutes compétitions confondues depuis sept mois. Pourtant, la presse italienne a volé à son secours, ce lundi.

L’été prochain, la Juventus déboursera 45 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de Loïs Openda, prêté avec une option d’achat obligatoire par le RB Leipzig.

Cependant, la Vieille Dame n’est pas totalement satisfaite du rendement de l’attaquant, remplaçant de Romelu Lukaku chez les Diables Rouges. En effet, Openda n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son arrivée en Italie.

Son dernier but remonte à il y a sept mois, contre Wolfsburg avec le RB Leipzig. Même avec l’équipe nationale, malgré des matchs face au Liechtenstein ou au Kazakhstan, Loïs Openda n’a pas encore mis fin à sa disette.

La presse italienne encourage Loïs Openda malgré sa disette

Pourtant, la presse italienne, et plus particulièrement la Gazzetta dello Sport, vient de lui porter un certain soutien, après la victoire de la Juventus sur la pelouse de Cremonese, l’une des belles surprises de la saison, ce samedi (1-2).

"Sept mois sans but, c’est une éternité pour un attaquant, mais Loïs Openda a montré hier qu’il pouvait être très utile à l’équipe de Luciano Spalletti. Le Belge a soulagé Dusan Vlahovic de la pression et a été impliqué dans des actions qui ont débloqué la situation", écrit le quotidien.

Une prestation encourageante pour la première de Luciano Spalletti sur le banc. L’entraîneur italien a succédé à Igor Tudor, limogé après un début de saison difficile sur le plan comptable. Reste à voir s'il pourra enfin renouer avec les buts, ce mardi en Ligue des Champions face au Sporting Portugal.

