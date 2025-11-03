Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

C'était pour le moins surprenant : les joueurs de Westerlo ont livré une très bonne prestation face à Genk, mais ont été soudainement sifflés par leurs propres supporters après le match. L'entraîneur Issame Charaï ne comprend pas cette réaction.

Une drôle d’ambiance régnait ce dimanche après-midi à Westerlo. Les Campinois se sont inclinés 0-1 face à Genk, un résultat sévère au vu de la rencontre. Les visiteurs ont été légèrement supérieurs avant la pause, mais Westerlo a dominé la seconde période.

Malgré plusieurs occasions franches et deux frappes sur la barre, la réussite a fui les hommes d’Issame Charaï, devenus la seule équipe à ne pas marquer contre Genk cette saison.

Le public de Westerlo mécontent

Plus surprenant encore : la réaction du public. Pendant la rencontre, le Kuipje est resté étonnamment silencieux, et au coup de sifflet final, des sifflets ont accompagné les joueurs, y compris lors du traditionnel tour de terrain après le match.

“C’est incompréhensible. Notre devise, c’est ‘Tous ensemble’. Et là, il se passe ça…”, a réagi le coach Issame Charaï en conférence de presse. “Les supporters voulaient de l’envie après l’élimination en Coupe, et les joueurs ont répondu présents. Sur l’ensemble du match, nous avons été meilleurs que Genk.”





L’entraîneur a regretté le manque de soutien venu des tribunes : “Les garçons se sont battus contre une équipe solide. C’est justement dans les moments difficiles qu’il faut rester unis. L’absence d’encouragements a pesé sur le moral des joueurs. Cela nous a vraiment manqué aujourd’hui.”