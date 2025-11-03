Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Photo: © photonews

C'était pour le moins surprenant : les joueurs de Westerlo ont livré une très bonne prestation face à Genk, mais ont été soudainement sifflés par leurs propres supporters après le match. L'entraîneur Issame Charaï ne comprend pas cette réaction.

Une drôle d’ambiance régnait ce dimanche après-midi à Westerlo. Les Campinois se sont inclinés 0-1 face à Genk, un résultat sévère au vu de la rencontre. Les visiteurs ont été légèrement supérieurs avant la pause, mais Westerlo a dominé la seconde période.

Malgré plusieurs occasions franches et deux frappes sur la barre, la réussite a fui les hommes d’Issame Charaï, devenus la seule équipe à ne pas marquer contre Genk cette saison.

Le public de Westerlo mécontent

Plus surprenant encore : la réaction du public. Pendant la rencontre, le Kuipje est resté étonnamment silencieux, et au coup de sifflet final, des sifflets ont accompagné les joueurs, y compris lors du traditionnel tour de terrain après le match.

“C’est incompréhensible. Notre devise, c’est ‘Tous ensemble’. Et là, il se passe ça…”, a réagi le coach Issame Charaï en conférence de presse. “Les supporters voulaient de l’envie après l’élimination en Coupe, et les joueurs ont répondu présents. Sur l’ensemble du match, nous avons été meilleurs que Genk.”

L’entraîneur a regretté le manque de soutien venu des tribunes : “Les garçons se sont battus contre une équipe solide. C’est justement dans les moments difficiles qu’il faut rester unis. L’absence d’encouragements a pesé sur le moral des joueurs. Cela nous a vraiment manqué aujourd’hui.”

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
