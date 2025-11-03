"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

Malgré le changement d'entraîneur, l'Union continue d'impressionner en tête du championnat belge. Elle se prépare désormais à un défi bien plus relevé en Ligue des Champions. Quels enseignements pourra-t-elle tirer de ses matchs précédents, comme celui face à Zulte Waregem ?

David Hubert a vu son équipe connaître une première mi-temps compliquée face à Zulte Waregem, même si elle n’a finalement concédé que très peu d’occasions. Après le 0-3 inscrit en seconde période, la rencontre s’est déroulée plus sereinement, même si quelques points de travail subsistent.

"Nous savons bien jouer au football et nous l’avons montré par moments. Mais dans les transitions, nous n’avons pas été assez précis", a reconnu le coach unioniste, identifiant déjà un axe d’amélioration avant le déplacement à Madrid, où chaque occasion devra être concrétisée.

Marc Giger, de l’Union Saint-Gilloise, garde quant à lui la tête froide. "L’Atlético de Madrid ? Tout est possible dans le football, même si nous savons que nous ne serons pas favoris là-bas", a-t-il déclaré. "Contre l’Inter, la différence n’était finalement pas si grande. Mais il ne faut commettre aucune erreur : la moindre faute se paie cash."

L'Union devra être clinique en transition

Un sentiment partagé par Kamiel Van de Perre. "C’est une très belle affiche. Affronter l’Atlético de Madrid, c’est spécial. Nos styles de jeu se ressemblent un peu, j’ai vraiment hâte d’y être."

Union Saint-Gilloise doit désormais montrer de quoi elle est capable dans cette Ligue des champions. Avec seulement trois points pris sur neuf, il est temps de redresser la barre si le club bruxellois veut encore rêver d’une place dans le top 24 de la phase de ligue.

Une chose est sûre : il faudra aller plus vite, surtout dans les transitions. À ce titre, le match contre Zulte Waregem a servi de bon indicateur… mais aussi de simple mise en bouche avant le grand défi madrilène.