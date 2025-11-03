Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Norman Bassette n'a jamais joué pour le RWDM, mais cela aurait bien pu être le cas. L'ancien CEO Gauthier Ganaye a révélé l'intérêt du club, qui remonte à l'été 2024.

"Quand j’avais un contrat comme le mien à Molenbeek où tu dois tout faire valider, il y a évidemment des coups que tu rates... car parfois ce n’est même pas John Textor qui dit non, c’est qu’il ne répond pas à tes appels ou à tes mails !", raconte l’ancien directeur général du RWDM dans l’émission EN OFF de Sacha Tavolieri.

Avant de révéler : "On a loupé Norman Bassette, on avait le deal ! J’ai le deal, prêt avec option d’achat, salaire minimum ! John Textor n’a jamais répondu."

Contacter l’Américain était loin d’être une affaire facile : "Je le harcèle, j’ai dû passer par ses sbires pour qu’il daigne me rappeler, et il refuse le deal."

C’est que des trucs comme ça...

Alors qu’à cette époque il appartenait toujours au SM Caen, le Diable Rouge a finalement trouvé un autre défi : "Il a finalement signé à Malines." Le joueur belge y avait paraphé un contrat en prêt avant de s’envoler pour l’Angleterre à Coventry City en août 2024, puis de signer cet été un nouveau prêt au Stade de Reims.

Gauthier Ganaye est très clair sur John Textor : "C’est que des trucs comme ça... si ce n’est pas ce qu’il a envie d’entendre, il n’a pas envie d’avoir une conversation avec toi."