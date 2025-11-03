Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois a félicité Charles Leclerc, qui va épouser sa compagne Alexandra Malena Saint Mleux.

Le pilote de Formule 1 a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Une annonce qui a fait un énorme buzz. Sur Instagram, le post comptabilise un peu plus de 5 500 000 likes après 13 heures.

Les félicitations de Thibaut Courtois

Grand fan de sport automobile, Thibaut Courtois a réagi à cette annonce. "Congrats mon ami", a ajouté le gardien des Diables Rouges.

Si vous ne le saviez pas, le portier belge est impliqué dans ce sport. En effet, il a fondé sa propre écurie TC Racing.

L'équipe de Thibaut Courtois participe à des compétitions monoplaces, notamment en Formule 4. Récemment, TC Racing a même annoncé son passage au championnat d’Eurocup 3 pour 2026, une catégorie de monoplace située entre la Formule 4 et la Formule 3. L’écurie existe depuis novembre 2023.

Le gardien belge est souvent aperçu, quand le temps le lui permet, sur divers grands circuits de Formule 1. L’été dernier, il était par exemple présent au circuit de Spa-Francorchamps.