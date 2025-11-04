Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Les supporters de la RAAL ne sont pas ravis des restrictions imposées par l'Antwerp en vue du déplacement de ce samedi. Plusieurs groupes d'ultras ont annoncé qu'ils boycottaient la rencontre.

Ce samedi 8 novembre, dans le cadre de la 14e journée de championnat, l'Antwerp reçoit la RAAL. Les Loups peuvent généralement compter sur un solide contingent de supporters acharnés en déplacement, mais cette fois, il sera réduit.

La raison : des restrictions jugées inacceptables par les ultras louviérois. Via un communiqué commun, les Green Boys et le Wolf Side, principaux groupes d'ultras, ont révélé que l'Antwerp interdisait les mégaphones et les tambours en tribune visiteurs.

"Deux éléments précieux dans notre façon de supporter", précise le communiqué des supporters louviérois, qui regrettent de devoir accepter des choses "de plus en plus aberrantes chaque semaine". Les groupes "sont prêts à faire des compromis mais exigent un minimum de respect".

Face à ces décisions, les Old Brothers et la Meute, par solidarité, ne feront pas non plus le déplacement. "Nous les en remercions", précisent les Green Boys et le Wolf Side, qui espèrent que cette décision "sera une source de motivation supplémentaire pour les joueurs".

La RAAL est actuellement sur une superbe série de 7 matchs sans défaite, et a récemment remporté une belle victoire de justesse (2-1) face au Cercle de Bruges. Contre un Antwerp en difficulté, les Loups peuvent espérer un résultat.