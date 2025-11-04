Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?
Joshua Zirkzee est à la peine à Manchester United, et pourrait devoir se trouver une porte de sortie cet hiver. L'ancien d'Anderlecht intéresse des clubs en Serie A, où il a déjà brillé.

Nonante minutes cette saison, réparties sur cinq petits bouts de matchs : voilà le bilan de Joshua Zirkzee (24 ans), qui n'entre clairement pas en ligne de compte à Manchester United. Ruben Amorim n'a fait monter le Néerlandais que trois fois au jeu depuis mi-septembre en championnat.

Autant dire que cet hiver, Joshua Zirkzee cherchera une solution, lui qui était arrivé à Manchester en juillet 2024 contre 42 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2029, il n'est plus estimé qu'à 30 millions, une somme que peu de clubs seront disposés à mettre.

Zirkzee à la Roma ? 

Cette solution risque donc de se matérialiser sous la forme d'un prêt et selon les informations de Sky Sport, un grand club italien serait intéressé. L'AS Rome souhaiterait en effet relancer Joshua Zirkzee, qui a laissé une très belle impression en Serie A.

La Roma aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur, qui devrait probablement accepter de faire un effort salarial s'il veut quitter Manchester United. Sa cote reste élevée en Italie suite à son passage au FC Bologne.

Avec Bologne, Zirkzee avait en effet inscrit 14 buts en 58 matchs, attirant les regards des plus grands clubs européens avant de finalement signer en faveur des Red Devils. Il n'a depuis marqué que 7 buts en 54 matchs pour Manchester United. 

