📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

Photo: © photonews

En assurant l'essentiel dans des conditions difficiles, les Monégasques de Sébastien Pocognoli se sont relancés dans la course au top 24 en Ligue des Champions. Un succès étriqué, mais très précieux.

"C'était dur, c'était froid, c'était pluvieux, c'était tendu, mais c'est fait." C’est ainsi que débute le compte-rendu du quotidien L’Équipe sur la victoire de l’AS Monaco à Bodo/Glimt, ce mardi soir en Ligue des Champions. "Un match assez terne dans des conditions dantesques", décrit, de son côté, RMC Sport.

Dans des conditions compliquées et avec neuf absents au coup d’envoi, les Monégasques ont su éviter le piège des Norvégiens grâce "à un missile en angle fermé de Folarin Balogun", après "une première période qui a d’abord été un pensum", poursuivent nos confrères.

Victoire étriquée, mais précieuse pour Sébastien Pocognoli et l’AS Monaco

Après sa première défaite depuis son arrivée sur le banc, le week-end dernier contre le Paris FC, Sébastien Pocognoli a donc remporté sa première victoire en Ligue des Champions avec l’ASM à l’extrême nord de l’Europe, ce qui lui a procuré beaucoup de soulagement.

"C’est un succès important pour la suite de la campagne. Il montre des aspects de mon groupe que j’apprends à connaître. La cohésion d’équipe, le fait de souffrir, de tenir ensemble et d’être solidaires dans des circonstances pas faciles, c’est un team building bien réussi", a-t-il déclaré en conférence de presse, cité par L’Équipe.

"C’est le troisième clean sheet en six matches, mais venir s’imposer à Bodo/Glimt, c’est quelque chose que même de grosses équipes européennes ne font pas. J’en suis fier", poursuivait Pocognoli, notamment en référence au partage concédé par Tottenham à Bodo/Glimt en début de campagne. L’AS Monaco a réalisé "un gros coup", conclut L’Équipe, et s’est replacée dans la course au top 24 en Ligue des Champions.

