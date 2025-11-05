"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

Roméo Lavia a quitté le terrain sur blessure après seulement cinq minutes de jeu face à Qarabag ce mercredi soir en Ligue des Champions. Son entraîneur, Enzo Maresca, a fait le point sur son état en conférence de presse.

Victime d’une entorse en début de saison, Roméo Lavia avait retrouvé le groupe de Chelsea il y a un peu plus d’un mois.

D’abord sur le banc, le jeune Diable Rouge a été titularisé ces dernières semaines, y compris ce mercredi soir sur la pelouse de Qarabag lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions.

Cependant, suite à un duel dès la cinquième minute, le milieu défensif s’est tenu la cuisse, s’est assis et a été remplacé. Un nouveau coup d’arrêt pour celui qui n’arrive décidément pas à enchaîner les rencontres au plus haut niveau.

Enzo Maresca dépité de la nouvelle blessure de Roméo Lavia

C’est également ce que déplorait Enzo Maresca, l’entraîneur de Chelsea, interrogé à son sujet en conférence de presse après la rencontre : "C’est très triste pour lui. Il n’est pas capable de rester en forme sur une longue, très longue période."





"On verra. Il est encore trop tôt pour savoir de quel type de blessure il s’agit, on le saura dans les prochains jours. Encore l’ischio ? Non, je pense que c’est une blessure à la cuisse, et j’espère que ce n’est pas trop grave", a ajouté l’entraîneur italien, cité par The Mirror.