"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

Pour sa première apparition dans le nouveau format de la Ligue des Champions, l'Eintracht Francfort tente de se hisser au niveau. Ce mardi, les Allemands ont ramené un bon point de leur déplacement sur la pelouse du Napoli.

De retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis son huitième de finale en 2022-2023, l’Eintracht Francfort a connu un début de campagne compliqué.

Ses trois premières rencontres se sont toutes soldées sur le score de 5-1 : après la victoire initiale contre Galatasaray, les hommes de Dino Toppmöller ont enchaîné deux lourdes défaites face à l’Atlético de Madrid et à Liverpool.

Ce mardi, les actuels huitièmes de Bundesliga devaient donc avant tout corriger leurs errements défensifs pour espérer un résultat sur la pelouse d’un Napoli privé de ses deux Diables Rouges, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Francfort a dû se déplacer sans ses supporters, en raison des éméutes ayant eu lieu entre les fans des deux équipes en 2023.

Francfort, avec Arthur Theate, vient de passer un cap

Et ils l’ont fait. Si Francfort a eu toutes les peines du monde à se créer la moindre occasion, les troupes d’un Dino Toppmöller grippé, mais tout de même présent sur le banc, ont su tenir le coup défensivement et profiter de la maladresse du leader de la Serie A, qui n’a cadré que trois frappes sur dix-huit tentatives.

Un partage final qui maintient Francfort dans le top 24 de la Ligue des Champions. "Il y a beaucoup de visages heureux", a noté le journaliste de Kicker Julian Franzke, présent sur place.

De son côté, le directeur sportif Markus Krösche "constatait une évolution" et se montrait tout aussi souriant. Francfort vient peut-être de franchir un cap dans sa saison, avec en défense un Arthur Theate toujours aussi indéboulonnable.