Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

Le Club de Bruges semble échapper en janvier à un long et difficile déplacement au Kazakhstan. Kairat a officiellement introduit une demande auprès de l'UEFA pour que le match de Ligue des champions contre les Blauw en Zwart se joue non pas à Almaty, mais à Astana.

Les Brugeois attendent encore le verdict définitif, attendu pour aujourd’hui ou au début de la semaine prochaine. Administrativement, c’est un contretemps, car le Club de Bruges avait déjà finalisé toutes les préparations pour Almaty, écrit le Nieuwsblad.

Le club devait partir un jour plus tôt et avait également tout organisé sur le plan logistique, après avoir reçu à la mi-octobre la confirmation écrite que le match aurait bien lieu à Almaty. Cette décision semble toutefois sur le point d’être modifiée.

Pas de grand froid attendu

Sur le plan sportif, ce changement serait plutôt favorable. Astana se trouve à quelques heures de vol en moins de la Belgique, ce qui réduirait considérablement le temps de trajet. En janvier, les températures peuvent descendre jusqu’à -15 degrés à Almaty, un facteur difficile pour les joueurs.

Le stade d’Almaty joue aussi un rôle dans la décision. Le vieil Ortalyq Stadium ne répondait pas entièrement aux exigences de l’UEFA lors de précédents matchs de Ligue des champions.

À Astana, des infrastructures plus modernes sont disponibles, ce qui pousse Kairat à envisager un déplacement. En attendant, le Club de Bruges retient son souffle avant de savoir où se jouera finalement son match européen.