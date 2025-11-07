Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Voici une nouvelle qui devrait ravir Vincent Kompany : ses adjoints et les membres du personnel administratif sont en passe de prolonger.

Selon le BILD, les collègues de l’ancien Diable Rouge devraient prolonger leur bail lors de la prochaine trêve internationale. Avant cette trêve, il restera encore un match aux Bavarois : ce sera contre l’Union Berlin ce samedi après-midi.

Ces prolongations ne sont pas une surprise. Le directeur sportif du Bayern avait déjà déclaré ceci en conférence de presse fin octobre : "Il est important que l’entraîneur principal se sente bien et ait confiance en son staff. C’est pourquoi notre objectif est de prolonger prochainement tout le staff technique. Tout se passe bien, nous sommes en discussions."

Les discussions semblent désormais avoir abouti dans leur intégralité, ou du moins presque. Vincent Kompany, de son côté, a déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 après le début de saison grandiose de son équipe.

Suite à son succès face au PSG en Ligue des champions, le Bayern est désormais sur une série folle de 16 victoires d’affilée. Une statistique impressionnante, qui témoigne du travail de l’entraîneur belge et de ses collègues.

Vincent Kompany reste humble

Vincent Kompany a su faire taire les critiques, mais reste lucide et sait que la saison est encore longue. "Il faut rester humble, nous avons gagné et nous savions que nous étions capables de le faire. Personne ne gagne de trophées en novembre, il faut rester calme même si ça nous donne confiance", avait-il déclaré en conférence de presse.