"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern, s'est exprimé en conférence de presse avant la rencontre de Coupe d'Allemagne des Bavarois face à Cologne. Il a insisté sur un objectif important de l'équipe munichoise.

En effet, Vincent Kompany ne devrait pas être le seul à être prolongé : "Il est important que l’entraîneur principal se sente bien et ait confiance en son staff. C’est pourquoi notre objectif est de prolonger prochainement tout le staff technique. Tout se passe bien, nous sommes en discussions."

L’envie est très forte, tout le monde a hâte

La Coupe d’Allemagne ne réussit pas véritablement aux Bavarois ces dernières années. Le directeur sportif espère que la donne changera désormais : "L’envie est très forte, tout le monde a hâte. C’est un match à élimination directe et tout le monde rêve de retourner à Berlin. Même si c’est encore loin, il faut d’abord passer le prochain tour. Ensuite, on verra."

Le Bayern a déjà remporté 20 DFB-Pokal dans son histoire. L’équipe allemande détient le record de titres dans la compétition. Mais le dernier remonte à 2020. Cinq années de disette, c’est toujours trop long quand on s’appelle le Bayern.

Le coup d’envoi sera donné ce mercredi à 20h45. Cette rencontre compte pour le second tour de la Coupe d’Allemagne. Un match piégeux s’annonce pour les Bavarois.

En cas de succès, ils poursuivraient leur magnifique série. Pour le moment, ils ont déjà disputé 13 matchs cette saison, avec 13 victoires à la clé. Des statistiques impressionnantes ! Mais la question est de savoir quand cela prendra fin. Cela pourrait bien être ce soir, si les hommes de Vincent Kompany se loupent. La rencontre face au Bayer Leverkusen en Bundesliga de samedi et celle face au PSG mardi prochain seront également des défis loin d’être évidents.

