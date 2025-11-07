Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

Zulte Waregem a partagé (2-2) à Dender pour ouvrir cette 14e journée de championnat. Un partage qui n'arrange aucune des deux équipes.

Sans victoire depuis le début de la saison, Dender voulait enfin pouvoir faire la fête devant ses supporters. Mais en face, Zulte Waregem restait sur un bon bilan de 14 points sur 21, ne rendant les armes que contre l'Union Saint-Gilloise.

C'est toutefois la lanterne rouge qui a commencé en force, avec une tête de David Toshevski sur le poteau après huit minutes. Mais Dender a été récompensé de son bon début de match avant même la fin du premier quart d'heure. Bien servi en profondeur par Noah Mbamba, Bruny Nsimba a mis les siens aux commandes (13e, 1-0).

Peu dangereux en possession, Zulte Waregem a frôlé la catastrophe à la demi-heure. La frappe lointaine de Roman Kvet a d'abord été repoussée par Brent Gabriel. Sur le corner qui a suivi, le ballon a traversé tout le rectangle pour ricocher sur le poteau. Mais Dender a été freiné dans son élan avec la sortie sur blessure de son buteur Bruny Nsimba en fin de premier acte.

Changement de physionomie

Toujours dans le match, Zulte Waregem a offert un autre visage en deuxième mi-temps. Après une première tête dangereuse, Aniosike Ementa a égalisé en reprenant un bon centre de Benoît Nyssen peu avant l'heure de jeu. Moins de dix minutes plus tard, les visiteurs renversaient complètement la situation. C'est d'une frappe magistrale dans la lucarne que Marley Aké a fait évoluer le marquoir (67e, 1-2).

Un temps fort qui n'a toutefois pas suffi pour arracher la victoire. Revenu défendre leur but d'avance avec un bloc plus replié, les visiteurs ont craqué à cinq minutes du temps réglementaire. C'est Luc Marijnissen qui a eu le dernier mot, pour entériner ce score de 2-2. Cinquième partage de la saison pour Dender, qui reste bon dernier. De son côté, Zulte Waregem revient provisoirement à hauteur de Genk à la septième place, mais pourrait être dépassé par le Standard et la RAAL en cas de victoire de ces derniers.