Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, suiveur de Zulte Waregem
| Commentaire
Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"
Photo: © photonews

Zulte Waregem voulait se reprendre après la défaite contre l'Union. Lors de son déplacement chez le dernier du classement, Dender, le succès n'a toutefois pas été au rendez-vous pour l'Essevee, qui n'a pu faire mieux qu'un partage. Une déception pour Sven Vandenbroeck.

Commençons par la bonne nouvelle de la soirée pour Zulte : la recrue danoise Anosike Ementa a inscrit son premier but de la saison. Il a parfaitement repris de la tête un centre de Benoît Nyssen, l'ancien du RFC Liège, pour tromper le gardien.

"Ils ont beaucoup pressé dans les dix dernières minutes et c’est ainsi qu’ils ont pu marquer, mais nous n’avons pas su profiter de nos contres", a expliqué le buteur danois après la rencontre à Dender.

Anosike Ementa marque son premier but pour Zulte Waregem, mais n'est pas entièrement satisfait

"On a plutôt l’impression d’avoir perdu deux points que d’en avoir gagné un. Tout était à notre portée. Nous avons mal commencé la rencontre et n’avons pas trouvé les solutions en première période, mais nous avons ajusté notre jeu après la pause et ça a mieux fonctionné."

Un sentiment partagé par l’entraîneur Sven Vandenbroeck : "Nous avons été trop approximatifs en première période. Nous n’étions ni bons ni assez incisifs. Après la pause, nous avons légèrement ajusté notre jeu, ce qui nous a permis d’élever notre niveau et d’accélérer le rythme."

"Il est incompréhensible de mettre une pression constante pendant 45 minutes et de laisser un défenseur central gauche utiliser son pied droit. Ne pas s’en rendre compte à ce niveau est simplement inconcevable."

