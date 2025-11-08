Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

Marc Brys a rencontré Rafael Yuste, le vice-président du FC Barcelone. Le rapprochement entre l'entraîneur belge, les Blaugranas et le fonds public d'investissement saoudien est évident.

Sélectionneur du Cameroun, Marc Brys est actuellement au centre de plusieurs discussions de haut niveau.

Très proche du Public Investment Fund (PIF) d’Arabie Saoudite, son nom circule avec insistance autour du nouveau projet post-acquisition de Manchester United.

Mais il n’est pas seul sur ce dossier. Ce qui attire encore plus l’attention, c’est l’intérêt manifesté par le FC Barcelone. Le coach belge a été invité en tant que VIP par l’homme fort du club catalan, M. Yuste, pour assister au dernier match du Barça contre Elche, et il sera également présent demain face au Celta Vigo.

Marc Brys très proche... du FC Barcelone

Un geste qui en dit long : Marc Brys figure bien sur la liste des entraîneurs suivis de près par Barcelone. Deviendra-t-il le premier entraîneur belge de l’histoire du club catalan ou choisira-t-il finalement le projet ambitieux du PIF ?

Dans ce contexte, les Émirats arabes unis restent également dans la course, où Marc Brys a été cité. Les Émiratis attendent désormais la réponse du coach de 63 ans, à un nouveau tournant de sa carrière.