Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

Avec Senne Lammens dans les buts pour la cinquième fois consécutive, Manchester United a décroché le partage dans les toutes dernières minutes sur la pelouse de Tottenham. Les Red Devils restent ainsi invaincus avec le jeune Diable Rouge comme dernier rempart.

Manchester United affrontait Tottenham ce samedi après-midi, avec Senne Lammens titulaire dans les buts pour la cinquième fois consécutive. Dès la première minute, le Belge a failli se faire surprendre par une passe qui a glissé sous ses pieds, mais tout s’est bien terminé. Hormis une occasion de Richarlison, le premier quart d’heure est resté assez calme.

En fin de première période, à la 32e minute, les visiteurs ont ouvert le score. Bryan Mbeumo a repris de la tête un centre d’Amad Diallo pour donner l'avantage à Manchester United. Tottenham a peiné à réagir avant la pause.

Senne Lammens sollicité, Manchester United sauve un point de justesse

En seconde période, Senne Lammens a été davantage sollicité. Moins de dix minutes après le retour des vestiaires, il a sauvé les Mancuniens à deux reprises, notamment devant Palhinha. Peu après l’heure de jeu, le Gallois Brennan Johnson pensait égaliser, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Tottenham dominait, mais a progressivement perdu du rythme en fin de match.

Dans une incroyable fin de partie, Mathys Tel a frappé et son tir a dévié sur De Ligt, laissant Lammens impuissant. Le score était alors de 1-1. En toute fin de match, à la 90+1, Richarlison a donné l’avantage aux Spurs d’une tête imparable, Senne Lammens ne pouvant rien faire (2-1).

Manchester United semblait se diriger vers sa première défaite avec le gardien belge dans les buts, mais De Ligt a sauvé les Red Devils dans les toutes dernières secondes en égalisant de la tête, pour un score final de 2-2.