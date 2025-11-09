🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

Les U17 belges poursuivent sur leur lancée. Les garçons de Bob Browaeys ont disposé de la Tunisie (2-0), sécurisant leur place en phase finale.

Grâce à la victoire 7-0 contres les Îles Fidji, les Diablotins étaient pratiquement assurés de rejoindre les seizièmes de finale. C'est que dans cette Coupe du Monde à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont assurés de poursuivre l'aventure.

Qu'à cela ne tienne, Bob Browaeys s'est évité de devoir sortir la calculette en alignant sa meilleure équipe. René Mitongo, meilleur buetur provisoire du tournoi grâce à son quadruplé lors du dernier match, était ainsi confirmé en pointe.

Des débuts en fanfare

Cela a rapidement payé. Après quelques secondes à peine, le pressing belge poussait la défense tunisienne à la faute, Noah Fernandez en a profité pour ouvrir la marque. Au quart d'heure de jeu, nos U17 se sont même retrouvés en supériorité numérique suite à un carton rouge pour un tacle dangereux d'un milieu tunisien.

Nos jeunes compatriotes ont cru faire le break sur penalty en deuxième mi-temps, mais le gardien adverse en a décidé autrement. Il n'a repoussé l'échéance que de quelques secondes : sur le corner (joué en retrait) qui a suivi, Ali Camara a fait mouche depuis l'extérieur de la surface.

Les Diablotins s'imposent donc 2-0 et sécurisent la deuxième place du groupe. Désormais, place à la phase à élimination directe, avec Nathan De Cat et Jorthy Mokio en renforts de luxe !

