🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

Arsenal a été tenu en échec par le promu Sunderland. Malgré un but splendide de Trossard, les Gunners ont concédé le nul 2-2 dans les dernières minutes.

C’était l’affiche "surprise" du week-end en Premier League. Le promu Sunderland recevait Arsenal, invaincu depuis plusieurs semaines. Les Gunners ont compris que le Stadium of Light n’était pas un terrain facile. Les Black Cats ont ouvert le score grâce à Daniel Ballard, un ancien d’Arsenal, qui a mis fin à une série de huit matchs sans but encaissé.

Menés à la pause, les hommes de Mikel Arteta ont réagi dès le retour des vestiaires. C’est Bukayo Saka qui a ramené les siens dans le match avec une frappe sèche au premier poteau.

L'homme fort d'Arsenal

À un quart d’heure de la fin, Leandro Trossard a fait parler son talent. Le Diable Rouge, en pleine forme, a décoché une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, directement dans la lucarne. Un bijou qui semblait offrir la victoire aux Gunners.

Mais le football anglais aime les scénarios imprévisibles. Dans le temps additionnel, Brian Brobbey a surgi pour crucifier Arsenal et offrir le point du match nul à Sunderland. Un coup dur pour les Londoniens, rattrapés par leur excès de confiance.

Malgré ce 2-2, Arsenal reste leader du championnat avec 26 points. Chelsea suit à distance avec 20 points tandis que Manchester City est troisième avec 19 et un match en retard.