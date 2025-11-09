De titulaire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

Parti du PSV pour Leipzig cet été, Johan Bakayoko n'arrive pas à enchaîner les titularisations. Le Diable Rouge a perdu sa place.

Où est passé le Johan Bakayoko flamboyant du PSV ? Transféré cet été au RB Leipzig avec beaucoup d’attentes, le jeune ailier belge peine à convaincre en Allemagne. Trois buts en onze matchs, des prestations en dents de scie et une place de titulaire perdue.

Samedi soir, il a débuté sur le banc pour la troisième fois d’affilée en Bundesliga. Entré à la 67e minute lors de la défaite 3-1 contre Hoffenheim, il n’a pas réussi à inverser la tendance. Le Diable Rouge découvre que la Bundesliga ne pardonne pas.

Mauvais choix ?

Pourtant, le Belge avait quitté Eindhoven avec un statut et un avenir prometteur. L’adaptation est plus difficile que prévu. La concurrence est féroce et les exigences du football allemand se font sentir.

Ses difficultés se répercutent aussi en équipe nationale. Depuis l’arrivée de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges, l’ancien joueur du PSV n’a plus été convoqué. Un contraste saisissant quand on se souvient qu’il bénéficiait de temps de jeu sous Domenico Tedesco.

Rien n’est perdu, mais le temps presse. Pour espérer participer à la Coupe du monde 2026, Bakayoko devra retrouver son niveau et surtout sa confiance.