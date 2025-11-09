Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool
Photo: © photonews

Dans le choc du week-end en Premier League, Manchester City recevait Liverpool. Les Citizens ont surclassé leur adversaire et Jérémy Doku a été brillant.

Après le partage d'Arsenal ce samedi, Manchester City pouvait faire la bonne opération au classement en battant Liverpool dans le choc du week-end. Les hommes de Pep Guardiola ne se sont pas faits prier, et ont dominé les Reds (3-0).

Dès l'entame de match, Jérémy Doku aura été l'un des artisans de la victoire mancunienne : multipliant les crochets, le Belge profitait d'une erreur défensive un peu avant le quart d'heure et était fautivement arrêté par Mamardashvili. Erling Haaland, cependant, envoyait un penalty trop mou et permettait au gardien de Liverpool de se rattraper (13e).

Un peu plus tard dans le match, Haaland se rattrapait lui aussi et plantait une superbe tête pour ouvrir le score (29e, 0-1). De quoi récompenser une domination totale de Manchester City, qui se faisait tout de même une frayeur : sur corner, Virgil Van Dijk pensait égaliser... mais Robertson gênait Donnarumma (38e). 

Le football étant cruel, c'est ensuite sur une déviation de... Van Dijk que Nico Gonzalez fera le break juste avant la pause d'une frappe lointaine (45e+3). Et en seconde période, Liverpool ne parviendra pas à réagir.

C'est même Manchester City qui tuera le match, via un Jérémy Doku intenable. Déjà auteur d'énormément de dribbles réussis, le Diable Rouge part du côté gauche, crochète et envoie une splendide frappe enroulée en pleine lucarne : suffisamment pour être élu homme du match (63e, 3-0). 

