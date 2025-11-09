L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu
Photo: © photonews

Plusieurs matchs au programme ce dimanche en Challenger Pro League, avec de grandes implications. Les Francs Borains recevaient l'Olympic Charleroi et se sont inclinés.

Suite à la défaite du Club NXT ce samedi, l'Olympic Charleroi, qui retrouve des couleurs ces dernières semaines, avait un très gros coup à jouer. Et les Dogues n'ont pas manqué d'en profiter, en déplacement du côté des Francs Borains.

L'Olympic Charleroi s'est en effet imposé (0-1) et a ainsi abandonné la lanterne rouge de Challenger Pro League aux U23 brugeois. Face à un RFB en difficulté, les Carolos ont ouvert le score via Niklo Dailly, qui inscrivait là son premier but de la saison (15e).

On pensait cependant que le tournant du match avait lieu à la 21e minute : Luca Ferrara était exclu, pour la troisième fois de la saison toutes compétitions confondues, suite à un pied un peu haut sur Dessoleil. Pourtant, l'Olympic tenait bon, mettant le RFB et Igor De Camargo sous pression.

Le RWDM s'incline à la maison

Le RWDM recevait de son côté le Beerschot, et les Molenbeekois ont eu fort à faire face au 3e du classement. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais c'est finalement Wright-Phillips qui allait faire 0-1 à la 81e minute, et offrait la victoire aux Rats.

Pour le RWDM, le haut du classement s'éloigne donc, tandis que le Beerschot tient inlassablement le rythme de Beveren et Courtrai.

