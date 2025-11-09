"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre
Photo: © photonews
Amadou Onana en est à sa deuxième saison à Aston Villa. Il aurait pourtant pu rejoindre un autre club emblématique de Premier League.

Il y a un an, Aston Villa a dépensé près de 60 millions d'euros pour s'attacher les services d'Amadou Onana, qui semblait devenu trop grand pour Everton. Les négociations ont été rondement menées, même si un autre club a failli jouer les trouble-fêtes, comme le révèle Melissa Onana, la soeur et agent du joueur.

"Le projet sportif d'Aston Villa était limpide. C'était un projet où Amadou pouvait continuer à évoluer. On a discuté avec le directeur sportif, le salaire était aussi intéressant, on ne va pas se mentir", commence-t-elle, interviewée par Sacha Tavolieri dans l'émission En Off.

La tentation mancunienne

"L'Euro arrive, Amadou preste, et on concrétise. Puis, Manchester United entre dans la danse. Mais j'avais déjà donné ma parole à Aston Villa", se souvient-elle.

Le clan Onana n'a toutefois pas hésité : "On savait très bien que Manchester allait pouvoir offrir de meilleures conditions financières, mais on avait déjà donné notre parole à Aston Villa et le projet matchait bien. Le type de football pratiqué, l'ambition du club : Amadou se retrouvait bien dedans".

Des raisons qui ont poussé Amadou Onana à refusé Manchester United. Le Diable Rouge est aujourd'hui parfaitement intégré chez les Villans. Même si ses blessures à l'ischio lui ont déjà joué des tours, il est un incontournable d'Unai Emery lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens.

