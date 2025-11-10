Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Brésil! 80

Année de Coupe du Monde oblige, les places sont chères parmi les nations qualifiées. Au Brésil, le nom d'un ancien attaquant du championnat belge est cité avec de plus en plus d'insistance.

Nommé à la tête de la Seleção brésilienne, Carlo Ancelotti fourbit ses armes en vue de la Coupe du Monde. L'une de ses surprises pourrait être...Igor Thiago, que de plus en plus de médias locaux réclamment en sélection.

En Belgique, la perception du Brésilien était pourtant assez inégale. Recruté à Ludogorets, il était moqué pour sa finesse technique bien en deçà des standards brésiliens et pour sa démarche maladroite. Ses 29 buts en une saison ? Les huit penaltys et les buts considérés comme 'faciles' lui étaient toujours renvoyés à la figure.

Si bien que quand Brentford a déposé 33 millions sur la table, les Anglais ont été qualifiés de pigeons du siècle. Dès son arrivée, Igor Thiago a joué de malchance : deux très graves blessures lui ont valu une première saison quasiment blanche.

De retour en force

On pourrait presque dire que son aventure outre-Manche n'a commencé que cet été. Et notre homme a les crocs. Encore auteur d'un doublé contre Newcastle ce weekend, il est (avec 8 buts en 11 matchs), le deuxième meilleur buteur de Premier League, derrière l'intouchable Erling Haaland (déjà à 14 réalisations).

Pas mal pour celui que beaucoup considéraient comme une arnaque. D'autant qu'il n'y a pas que les médias brésiliens qui le réclament dans la sélection d'Ancelotti. La BBC aussi est d'avis que le jeu en vaut la chandelle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Brésil

Plus de news

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20
Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

07:00
Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

06:00
Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

22:40
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
9
Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

23:00
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

20:41
Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

21:00
Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

20:00
Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

19:40
📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved