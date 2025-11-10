Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Année de Coupe du Monde oblige, les places sont chères parmi les nations qualifiées. Au Brésil, le nom d'un ancien attaquant du championnat belge est cité avec de plus en plus d'insistance.

Nommé à la tête de la Seleção brésilienne, Carlo Ancelotti fourbit ses armes en vue de la Coupe du Monde. L'une de ses surprises pourrait être...Igor Thiago, que de plus en plus de médias locaux réclamment en sélection.

En Belgique, la perception du Brésilien était pourtant assez inégale. Recruté à Ludogorets, il était moqué pour sa finesse technique bien en deçà des standards brésiliens et pour sa démarche maladroite. Ses 29 buts en une saison ? Les huit penaltys et les buts considérés comme 'faciles' lui étaient toujours renvoyés à la figure.

Si bien que quand Brentford a déposé 33 millions sur la table, les Anglais ont été qualifiés de pigeons du siècle. Dès son arrivée, Igor Thiago a joué de malchance : deux très graves blessures lui ont valu une première saison quasiment blanche.

De retour en force

On pourrait presque dire que son aventure outre-Manche n'a commencé que cet été. Et notre homme a les crocs. Encore auteur d'un doublé contre Newcastle ce weekend, il est (avec 8 buts en 11 matchs), le deuxième meilleur buteur de Premier League, derrière l'intouchable Erling Haaland (déjà à 14 réalisations).

Pas mal pour celui que beaucoup considéraient comme une arnaque. D'autant qu'il n'y a pas que les médias brésiliens qui le réclament dans la sélection d'Ancelotti. La BBC aussi est d'avis que le jeu en vaut la chandelle.