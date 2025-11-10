Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Jérémy Doku a délivré une masterclass contre Liverpool, avec un but, un penalty provoqué et des statistiques impressionnantes.

Jérémy Doku a vécu une soirée exceptionnelle face à Liverpool. Élu homme du match, le Belge a marqué un magnifique but dans la lucarne pour le 3-0 et a provoqué le penalty du premier but.

Son match en détail

Ses statistiques sont impressionnantes : un but, plus de dix dribbles réussis, plus de dix duels gagnés, trois occasions créées et trois tirs cadrés. C'est le premier joueur à réussir un tel match depuis... Eden Hazard avec Chelsea contre West Ham en 2019.

Jeremy Doku against Liverpool is the first with a goal, 10+ dribbles, 10+ duels won, 3+ chances created and 3+ shots on target in one match since Eden Hazard for Chelsea v West Ham in 2019 🇧🇪💫

Doku a été un poison sur le terrain. Chaque fois qu’il touchait le ballon, il avançait, provoquait et faisait reculer ses adversaires. Jusqu'ici, c'est son meilleur match en club.





Sur les réseaux sociaux, sa performance a fait réagir. Plusieurs fans ont comparé ses dribbles à ceux de Ronaldinho. Un meme circule avec sa tête sur le corps du génie Brésilien.

Ce match contre Liverpool est sans doute la meilleure performance de la saison. Aucun autre joueur n’a fait mieux jusqu’à présent.