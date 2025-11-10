Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Éblouissant face à Liverpool, Jérémy Doku a conquis les supporters de Manchester City. Auteur d'un but superbe, il a été élu homme du match et salué par Pep Guardiola.

Pep Guardiola avait le sourire après la belle victoire de Manchester City contre Liverpool 3-0. Son équipe a fait le travail avec sérieux, mais c’est Jérémy Doku qui a attiré tous les regards. Le jeune belge a mis la défense adverse en grande difficulté.

Rapide, imprévisible et plein de confiance, Doku était en feu. Il a dribblé, provoqué et marqué un magnifique but. Il a été élu homme du match. Sur les réseaux sociaux, sa prestation a fait le tour du monde.

Guardiola conscient du potentiel de Doku

En conférence de presse, Guardiola a salué le grand match de son ailier. "Je pense que Doku ne deviendra jamais un grand buteur, pour être honnête. Mais il veut s’améliorer, il écoute, et il a des qualités spéciales dans le dribble. Il a très bien géré Conor Bradley. Il a été agressif, rapide sans le ballon, et nous avons essayé de l’aider. Écoutez, il a fait un match exceptionnel !"

Doku progresse bien sous les ordres de Guardiola. Il apprend à être plus efficace sans perdre ce qui fait sa force : la vitesse, le dribble et le courage d’aller défier les défenseurs en un contre un.





Le Diable Rouge s’impose désormais comme un joueur décisif de Manchester City, capable de faire la différence à tout moment.