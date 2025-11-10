Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Éblouissant face à Liverpool, Jérémy Doku a conquis les supporters de Manchester City. Auteur d'un but superbe, il a été élu homme du match et salué par Pep Guardiola.

Pep Guardiola avait le sourire après la belle victoire de Manchester City contre Liverpool 3-0. Son équipe a fait le travail avec sérieux, mais c’est Jérémy Doku qui a attiré tous les regards. Le jeune belge a mis la défense adverse en grande difficulté.

Rapide, imprévisible et plein de confiance, Doku était en feu. Il a dribblé, provoqué et marqué un magnifique but. Il a été élu homme du match. Sur les réseaux sociaux, sa prestation a fait le tour du monde.

Guardiola conscient du potentiel de Doku

En conférence de presse, Guardiola a salué le grand match de son ailier. "Je pense que Doku ne deviendra jamais un grand buteur, pour être honnête. Mais il veut s’améliorer, il écoute, et il a des qualités spéciales dans le dribble. Il a très bien géré Conor Bradley. Il a été agressif, rapide sans le ballon, et nous avons essayé de l’aider. Écoutez, il a fait un match exceptionnel !"

Doku progresse bien sous les ordres de Guardiola. Il apprend à être plus efficace sans perdre ce qui fait sa force : la vitesse, le dribble et le courage d’aller défier les défenseurs en un contre un.

Le Diable Rouge s’impose désormais comme un joueur décisif de Manchester City, capable de faire la différence à tout moment.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Manchester City
Josep Guardiola i Sala
Jérémy Doku

Plus de news

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

19:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

07:00
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20
Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

06:00
Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

23:00
Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

22:40
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
1
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

21:00
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

20:41
Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

20:00
📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20
🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

19:00
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

18:20
13
L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

18:20
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

17:54
"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

17:30
Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

17:01
Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20
Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

16:40
2
Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

16:00
"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

15:00
Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

15:23
3
🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

15:40
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3-0 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved