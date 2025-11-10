Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Battu à Bologne 2-0, Naples a du mal sans Kevin De Bruyne. En attendant son retour, le club espère revoir Romelu Lukaku à la mi-décembre.

Le Napoli cale au mauvais moment. En s’inclinant 2-0 à Bologne, les hommes d’Antonio Conte ont laissé filer la première place du classement et affiché un visage inquiétant.

Dès le début de la seconde période, Thijs Dallinga a profité d’une défense trop passive pour ouvrir le score. Un quart d’heure plus tard, Jhon Lucumí a fait le break de la tête, laissant Naples sans réponse.

C’était le quatrième match du Napoli sans Kevin De Bruyne. Le meneur belge, blessé aux ischios après avoir marqué contre l’Inter Milan sur pénalty, manque cruellement à l’équipe. Sans lui, Naples affiche un bilan décevant : une victoire, deux nuls et une défaite.

Le jeu napolitain a perdu sa créativité. De Bruyne était le cerveau de l’équipe, celui qui faisait la différence dans les moments clés. Conte cherche la bonne formule pour compenser son absence.





Romelu Lukaku devrait faire son retour vers la mi-décembre. L’attaquant belge apportera la puissance et l’impact offensif qui manquent aux champions en titre.